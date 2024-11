Monza, derby Milan-Inter su Maldini: gli ultimi aggiornamenti

Daniel Maldini, attualmente al Monza, è molto cercato a Milano tra l’Inter di Inzaghi e il Milan di Fonseca

Il Monza ha tra le mani un gioiello che porta il nome di Daniel Maldini. Il calciatore, che da poco ha festeggiato la prima convocazione in Nazionale, ha attirato l’attenzione dell’Inter anche se il Milan mantiene il controllo su di lui. Spiega bene Tuttosport:

CALCIOMERCATO INTER – «In attacco viene seguito Daniel Maldini monitorato recentemente dal vivo proprio dallo stesso Ausilio. Per quanto riguarda quest’ultimo, va ricordato come il Milan abbia comunque l’ultima parola sulla futura cessione: il club rossonero può riportare a casa Daniel pareggiando l’offerta ricevuta dal Monza (oltre a questo, gode pure del 50% sulla rivendita). All’Inter serve una quarta punta dalle caratteristiche diverse rispetto ai giocatori attualmente in rosa e Maldini, in tal senso, sarebbe l’ideale, da qui la decisione di seguirne passo dopo passo la crescita».