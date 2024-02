Monza Di Gregorio: «Interesse del Milan? Merito della squadra»

Le parole di Michele Di Gregorio, portiere del Monza, prima del calcio d’inizio della partita dei brianzoli contro il Milan

Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Monza–Milan. Di seguito le sue parole.

Dovremo alzare l’attenzione subito dall’inizio. L’interesse del Milan per me? Le mie prestazioni sono un lavoro di squadra. Quando non subiamo gol è merito della squadra, dai centrocampisti ai difensori e passando per gli attaccanti