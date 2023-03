Monza, Galliani: «Cambierei la regola del fuorigioco»

Le parole di Adriano Galliani, AD del Monza, all’uscita dall’Assemblea di Lega: «Il rinnovo di Palladino? State sereni…»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai giornalisti presenti all’uscita dall’Assemblea di Lega Serie A. Di seguito le sue parole.

FUORIGIOCO – «Cambierei la regola, definendo fuorigioco quando c’è luce tra il difensore e l’attaccante. Così come metterei il tempo effettivo, con due tempi da 30 minuti. Ma sono solo mie idee, per ora il VAR è questo e non lo contesto. Anche se è la seconda volta che per mezzo tallone ci annullano un gol»

RINNOVO PALLADINO – «Il rinnovo di Palladino? State sereni…».