Monza, Galliani: «Questi DUE PROGETTI in Serie A mi intrigano. Su Szczesny dico QUESTO»

Adriano Galliani è intervenuto su due argomenti di tendenza in questi giorni ovvero il campionato di Serie A e Szczesny

Adriano Galliani ha parlato a Sportmediast dopo la presentazione del nuovo calendario di Serie A. Ecco le parole dell’amministratore delegato del Monza sul campionato e la trattativa Szczesny.

CAMPIONATO- «Difficile andare nel lato sinistro della classifica, ma vediamo che cosa possiamo fare. Devo ammettere che il progetto della Juventus mi sta abbastanza intrigando, ma anche Conte e Napoli. Ma credo che nella prossima stagione i punti di distanza tra la prima e la decima saranno molti meno rispetto alla stagione appena terminata».

SZCZESNY- «Una volta mi chiamavano il ‘Condor’, anzi mi hanno fatto fare un vino per beneficenza per un istituto qui di Monza che cura i malati di Alzheimer che si chiama il Condor, quindi il Condor non può partire il 3 di luglio, il Condor parte il 29-30 di agosto, quindi aspettiamo».