Monza, Gomez: «In Italia mi sento a casa, sul mio stato di forma…»

Le parole di Alejandro Gomez, calciatore argentino, dopo l’ufficialità della sua firma con il Monza. Tutti i dettagli in merito

Il Papu Gomez ha parlato dopo la firma del suo contratto con il Monza.

LE PAROLE – «Sono contento di essere tornato, è sempre un piacere. Qui in Italia mi sento come a casa. Come sto? Bene bene. Ho fatto il ritiro con il Siviglia e alcune amichevoli, poi chiaramente non ho giocato le prime gare dopo aver risolto il contratto. Mi manca qualche allenamento ma tra una settimana, quindici giorni sarò a posto».