Monza Inter, Inzaghi pensa a una RIVOLUZIONE a centrocampo: il tecnico farà partire questi giocatori dal 1 minuto!

Monza Inter, Simone Inzaghi pensa a una RIVOLUZIONE a centrocampo per la sfida: il tecnico farà partire questi giocatori dal 1 minuto!

Monza Inter si avvicina e Simone Inzaghi ha in mente diverse idee sulla formazione che potrà giocare dall’inizio contro i brianzoli di mister Nesta. L’idea è quella di dare più minutaggio ai giocatori che hanno giocato poco in questo inizio di stagione e soprattutto a centrocampo potrebbero esserci numerose novità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a metà campo Frattesi sarà in campo e potrebbe far rifiatare Nicolò Barella dopo l’operazione al naso, mentre sperano in una maglia anche Asllani e Zielinski. E a destra c’è Dumfries che scalpita e va alla ricerca di spazio.