VANTAGGIO NON DATO a Pessina, Marelli e Calvarese BOCCIANO Pairetto – FOTO

Le parole di Marelli e Calvarese sul vantaggio non dato a Pessina da Pairetto in Monza-Inter: le parole dei due moviolisti

Ha fatto discutere la decisione di Pairetto di non concedere il vantaggio a Pessina negli ultimi istanti di Monza–Inter per assegnare invece una punizione dal limite. Di seguito il commento di due moviolisti come Calvarese e Marelli.

CALVARESE – «Grave errore di Pairetto che fischia un fallo ai padroni di casa non concedendo un vantaggio plateale, che avrebbe permesso a Pessina di trovarsi a tu per tu con Sommer».

MARELLI – «È un errore piuttosto grave. C’è un fallo evidente su Dany Mota, Pairetto in un primo momento lascia correre, poi interrompe il gioco perché il pallone stava arrivando a Pessina, che si stava trovando solo davanti a Sommer».