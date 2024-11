Monza Milan, molto male l'arbitro Feliciani: tutti gli errori

Prestazione negativa da parte dell’arbitro Ermanno Feliciani durante la gara tra Monza e Milan

Ermanno Feliciani, arbitro di Monza Milan, ha disputato una prova insufficiente secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco il giudizio e il commento del quotidiano sportivo sulla prestazione del fischietto del match di sabato sera.

PAROLE – «Al 7’ si entra in una dimensione errata: il Monza va in vantaggio ma ad inizio azione ci sarebbe una “trattenutina” di Bondo a Theo. Feliciani aspetta la fine-azione (nei pressi dell’area è consigliato, non dovuto: solo che nei pressi dell’area non è…) e il posticipo del fischio è per fare eventualmente intervenire il Var: ma quello di Bondo è un freno modesto, non un fallo vero. Gol annullato al Monza erroneamente. Al 14’, Pulisic aggancia il piede di Maldini fuori area: no rigore. Il giallo a Djuric è eccessivo (8’ st), Marì su Pulisic era da giallo (10’ st) così come Bondo su Pulisic (41’ st): sarebbe stato il secondo».