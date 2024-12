Monza, Nesta: «Coppa Italia? Vogliamo cogliere l’occasione. Contro il Bologna sarà difficile, ma…»

Le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Tutti i dettagli in merito

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista di Bologgna-Monza.

BOLOGNA – «Sarà una partita tosta, contro un avversario che anche se mette qualche seconda linea è una seconda linea di livello. Sarà dura».

COPPA ITALIA – «Cosa significherebbe per il morale andare ai quarti? Il morale è importante, ci aiuterebbe ad andare avanti ma è in campionato che dobbiamo dare una grande sterzata. Dobbiamo sfruttare l’occasione sia per passare il turno, perché sarebbe importante, ma anche per recuperare giocatori, ne abbiamo bisogno».