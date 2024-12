Monza, Nesta: «Ecco cosa ci manca per i risultati»

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista del match con l’Udinese

Il tecnico del Monza Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di lunedì sera contro l’Udinese. Di seguito, le parole dell’ex difensore.

COSA MANCA – «Manca un pezzo, dobbiamo ancora recuperare giocatoti. Sembra sempre che manchi poco ma manca poco di qualcosa di grande. La squadra ha dimostrato di avere le possibilità però poi le patite bisogna portarle a casa. Gli alibi? Non li ho mai cercati e non li ho mai dati alla squadra. So che le prossime partite sono difficili ma personalmente vado per la mia strada. Non cerco alibi e non cerco niente»

MERCATO – «Possiamo migliorare, dovremo far qualcosa. Ne stiamo parlando. Quando succedono infortuni gravi come quello capitato a Gagliardini dobbiamo fare dei ragionamenti. Il Monza ha delle lacune, ma come tutte le squadre»

FORMAZIONE – «Ho fatto delle scelte rischiosissime perché ho bisogno di più giocatori possibili a disposizione. Il risultato di 4-0 fa male a tutti, pensavamo che il Bologna facesse più rotazioni. Questa sconfitta ha dato fastidio a tutti. I tifosi arrivati a Monzello? Sono venuti e ci hanno incoraggiato, ha fatto piacere. Il nostro centro sportivo è aperto a tutti. In tutte le parti in cui sono stato i tifosi sono sempre potuti entrare, qua è diverso ma nessuno deve nascondere niente. Io non chiudo niente»