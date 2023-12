Monza, Palladino: «Ho studiato Gilardino. Dovremo avere l’atteggiamento giusto»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Serie A contro il Genoa

PAROLE – «Genoa? È una squadra difficile da affrontare e noi dobbiamo dare un grande impatto emotivo alla sfida perché i punti cominciano a essere pesanti. Ho studiato Alberto Gilardino, lo conosco da tanto tempo. Dovremo avere atteggiamento giusto. Con Dany ho parlato, sa cosa voglio e cosa mi aspetto da lui. Può dare di più e deve farlo. Gli voglio bene, il mio compito è cercare di tirare fuori il 100% da ogni singolo calciatore. Se un giocatore non rende mi faccio anche io delle domande su come posso metterlo a suo agio. Sono sicuro che troverà le sue giocate e la sua continuità. Izzo invece spero di recuperarlo in settimana. Martedì dovrebbe rientrare con il gruppo e se tutto va bene ci siamo. Carboni? Valentin è un ragazzo che mi piace tanto. Per atteggiamento mi piace molto. Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via. Ha la mentalità giusta nel lavoro quotidiano e ha fatto una settimana davvero alla grande. Deve sempre continuare a lavorare così, lui ma anche tutti gli altri giovani della rosa».