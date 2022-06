Monza, tutto su Ranocchia: esperienza e leadership per Stroppa

Calciomercato Monza: per rinforzare la difesa, i brianzoli starebbero pensando a Ranocchia che si libera dall’Inter a fine giugno

Il Monza lavora per costruire una squadra degna del primo storico campionato di Serie A del club. E come riportato da La Gazzetta dello Sport, per rinforzare la difesa i brianzoli avrebbero messo Andrea Ranocchia in cima alla lista dei desideri. Il centrale si libera a costo zero il 30 giugno dall’Inter e potrebbe essere il perfetto mix di esperienza e leadership che serva a mister Stroppa.

Dal punto di fisico, poi, il difensore è un calciatore integro e dà fiducia anche in questo senso. Dal canto suo, inoltre, Ranocchia avrebbe già dato il suo benestare a un trasferimento al Monza.