Morata si conferma lo specialista dei gol sporchi. Con quello di Milan-Cagliari è già a quota 3

Alvaro Morata si conferma lo specialista delle reti sporchi. Con quello di Milan-Cagliari in Serie A è già a quota tre

«Encomiabile per come ripiega anche nella propria metà campo. Recupera un paio di palloni e firma con il tap-in il vantaggio. Serve più vicino all’area»: il giudizio è de La Gazzetta dello Sport, il voto che lo accompagna è di 6,5, il soggetto in questione è Alvaro Morata, che mancava all’appuntamento con il gol da 5 partite. Migliore dei suoi secondo il giornale, il che certifica che non c’è stato nessuno realmente eccellente, lo spagnolo ha confermato anche in Milan–Cagliari di essere il più brillante nei cosiddetti gol sporchi. I rossoneri hanno già messo a segno 7 gol da respinte e Alvaro è in testa con 3 centri.

Quelli precedenti a ieri sono arrivati a Madrid con il Real in Champions League e nel 3-0 in casa con l’Empoli. In entrambi i casi a propiziarli era stata una giocata di Leao, respinta e corretta in porta. Ieri l’azione del momentaneo 1-0 è stata per la verità molto bella: lancio di Theo, conclusione al volo di Pulisic che Caprile – lui sì da 7,5! – ha deviato in qualche maniera sul palo, Morata si è avventato più lesto di Palomino sulla respinta. Non è bastato per vincere, ma è esattamente questa prontezza di riflessi che serve al Diavolo come il pane.