Morata può tornare in A: duello tra Juve e Milan

L’attaccante del Chelsea può tornare in Serie A. Alvaro Morata piace alla Juventus ma attenzione alle mosse del Milan

Il Milan cerca un nuovo attaccante ed è pronto a lanciare nuovamente l’assalto ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, come rivelato dall’agente Bozzo, è stato vicino al trasferimento in rossonero lo scorso anno. Il procuratore aveva ricevuto un mandato ufficiale dalla società milanista per trattare con il Real Madrid, a nome del Milan. L’affare però non è andato in porto a causa dell’inserimento del Chelsea ma i rossoneri, dopo un anno, potrebbero riprovarci.

Secondo Tuttosport al momento è battaglia a due per lo spagnolo. Oltre al Milan infatti c’è anche la Juventus. Il giocatore, se potesse, sceglierebbe a occhi chiusi la Juve ma l’affare per i bianconeri, così come per i rossoneri, non è semplice. Il Chelsea chiede almeno 70 milioni di euro per lasciare andare il giocatore. I rossoneri però proveranno a chiudere una serie di colpi a parametro zero per lasciare maggiore budget per l’attaccante. Belotti, Dzeko, Mertens e Morata sono nel mirino del Milan.