Morata Milan, Santi Canizares: «Ha scelto l’Italia non per i soldi o per il prestigio ma per un altro MOTIVO. Le critiche in nazionale? Una volta era anche PEGGIO…»

Le parole di Santi Canizares, ex portiere della Spagna, sulla decisione di Alvaro Morata di tornare in Italia al Milan

In un’intervista a Radio Marca, l’ex portiere della Spagna Santi Canizares ha parlato del trasferimento di Alvaro Morata al Milan:

«Lui ha tutto nella vita. Non si possono cercare più soldi o più prestigio dopo aver vinto l’Europeo. Ma se stai cercando di essere felice e in Italia sai che è possibile, è giusto farlo, averlo come obiettivo, è una cosa fantastica. Secondo me in passato le critiche in nazionale erano molto maggiori. Non dirò che ci piacevano, ma la situazione era quella, c’era poco da fare. Quando un calciatore è importante è al centro dell’opinione pubblica ed è molto difficile piacere a tutti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM