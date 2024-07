Morata, il BOMBER si lascia andare in vista della finale: «Non saprei descrivere cosa significherebbe ALZARE IL TROFEO da capitano, sulle mie lacrime e YAMAL...»

Morata, il BOMBER si lascia andare in vista della finale. L’intervista del capitano della Spagna alla vigilia della sfida con l’Inghilterra

Alvaro Morata, capitano della Spagna, è pronto a giocare la finale contro l’Inghilterra. Quest’oggi, il bomber accostato al Milan, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale di Euro 2024.

LA FINALE – «Non potete immaginare e non saprei nemmeno descriverlo cosa significherebbe per me sollevare il trofeo da capitano. Dobbiamo comunque ancora giocare la finale contro una squadra fortissima come l’Inghilterra».

LE LACRIME E YAMAL – «Lacrime? Non è per la responsabilità: è pura emozione. Così come i genitori di Lamine Yamal quando ha segnato alla Francia in semifinale. Anch’io sono così. È il mio carattere. Non c’è da vergognarsi a piangere per le cose positive!».