Massimo Moratti ha detto la sua sul momento del calcio italiano, compreso il settimo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus

Moratti, pur non essendo più il presidente dell’Inter, resta comunque una voce autorevole del nostro calcio. Il suo è sempre un punto di vista interessante, che dà titoli e fa discutere, come questa volta. Basti pensare a quanto dichiarato a L’Economia, inserto del Corriere della Sera sulla Juventus, fresca vincitrice del campionato 2017/2018: «Juventus? In Italia è la più forte e completa, anche grazie alla continuità societaria. In questo momento, vista la situazione della Nazionale, rappresenta il calcio italiano e ha il rispetto e la simpatia di chi nel calcio italiano ci lavora, come gli arbitri».

Una stoccata non indifferente, che nasce anche da quanto accaduto in Inter-Juventus, con l’operato di Orsato ancora sotto accusa. Moratti, quindi, sposta il focus sulla nuova Inter: «La proprietà attuale è seria e forte economicamente parlando. Occorre avere la giusta pazienza e partecipazione, per poi riprendere a far risultati al momento giusto». Quindi un tuffo nel passato, quando l’Inter era di proprietà della famiglia Moratti: «Mio padre aveva per il calcio la stessa passione che aveva per gli affari: l’Inter per me resta la famiglia e un pezzo di cuore. Il lavoro dà preoccupazioni maggiori, ma non è che l’Inter non me ne desse».