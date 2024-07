Massimo Moratti RITORNERA’ all’Inter? La CLAMOROSA SCELTA da parte del fondo Oaktree

Massimo Moratti di ritorno all’Inter? Ecco la CLAMOROSA RIVELAZIONE dal fondo Oaktree dopo le vicende con Zhang: l’ipotesi

Oaktree è diventato il nuovo proprietario dell’Inter circa due mesi fa dopo le note vicende con Steven Zhang. Spunta però ancora una volta una voce secondo cui Massimo Moratti possa fare ritorno in società. Ecco il rapporto di Gian Luca Rossi su Youtube.

RITORNO IN SOCIETA' – «E' possibile che in un futuro le strade della famiglia Moratti e quelle dell'Inter possano rincontrarsi? Ieri ho avuto una telefonata di una mezz'ora con Bedy Moratti per segnalarne queste voci, di cui tra l'altro lei era già a conoscenza. Ma, se prima le voci che si spargevano venivano da presunti conoscitori di fonti, ora di questo si parla negli ambienti dell'alta finanza milanese. Vedrete che nelle prossime settimane il nome di Moratti verrà nuovamente accostato all'Inter, ve lo anticipo. Ho detto a Bedy che ora la voce non arriva da tifosi nostalgici, ma da gente che maneggia milioni di euro»