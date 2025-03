Moder su Inter Feyenoord: «Rimonta difficile, ma tenteremo di farla. Su Van Persie posso dire che...»

Moder, centrocampista Polacco, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà Inter Feyenoord di Champions League

RIMONTA – «La posizione di partenza è difficile, ma non impossibile. Ci credo ancora, perché no? Il Feyenoord ha dimostrato in passato di saper giocare delle belle partite contro grandi squadre. L’Inter è la favorita, ma è solo 2-0. Siamo positivi»

VAN PERSIE – «Ha avuto un grande impatto fin da subito con il suo modo di lavorare. È positivo, diretto nel suo approccio e tutti si sentono bene a riguardo. Ma non possiamo nascondere il fatto che siamo in un periodo difficile come club, con tutti gli infortuni che dobbiamo affrontare. Il nuovo allenatore non può fare miracoli. Ecco perché sto anche guardando oltre il breve termine, abbiamo davvero iniziato un nuovo processo. Restiamo positivi, lavoriamo sodo e impariamo da Van Persie, perché c’è ancora abbastanza per cui giocare questa stagione»