A margine della conferenza stampa di presentazione del progetto “Prendiamo a calci la malattia e vinciamo la coppa” ha parlato Emiliano Moretti, centrale del Toro

Giornata di solidarietà per Emiliano Moretti che nella sala stampa dello Stadio Grande Torino ha presentato il progetto “Prendiamo a calci la malattia e vinciamo la coppa”, che vede la collaborazione di Torino FC, Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita e l’UGI. Occasione per Moretti di parlare anche di Nazionale e di campionato, provando a fare il punto della situazione dopo tre giornate dal via: «Innanzitutto voglio fare un grande in bocca al lupo ai miei compagni che sono in Nazionale e a quelli che ci andranno: sono convinto che per come stiamo lavorando altri giocatori del Torino ci arriveranno. Uno è già qui e lo sponsorizzo (De Silvestri). Siamo un gruppo che crede nel lavoro giornaliero, nell’aspetto pratico più che nelle parole».

A Moretti viene chiesto poi se il Toro deve puntare ad un posto in Europa League: «Caratterialmente non sono un tipo che fa proclami. Mi piace vedere le cose in modo equilibrato. Credo che questa sia una squadra che ha sposato in pieno il modo di lavorare del suo allenatore. Cerchiamo di lavorare su questo. Deve essere il nostro obiettivo. Sfruttare la partita che c’è stata prima e migliorarsi». Infine il vice capitano granata fa un piccolo bilancio sulle tre partite di campionato giocate fin qui: «Sicuramente avremmo potuto raccogliere più di quattro punti, è una mia convinzione. In alcuni frangenti le cose non sono andate come speravamo. Ma continuiamo così, e vedremo dove potremo arrivare».