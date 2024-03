Morte Barone, anche De Rossi presente alla camera ardente

Il gesto di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, per ricordare Joe Barone dopo la sua scomparsa. I dettagli

Non solo Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, alla camera ardente per ricordare Joe Barone. Anche Daniele De Rossi, allenatore della Roma, si è infatti presentato al Viola Park in mattinata per rendere omaggio all’ex dirigente.

Domani la salma verrà trasportata a Pozzallo dove ci sarà un’altra camera ardente e una messa che si terrà nella giornata di sabato. Infine verrà trasferita negli Stati Uniti per i funerali, in programma la prossima settimana.