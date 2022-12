Bologna, domani tutti presenti ai funerali di Mihajlovic per l’ultimo saluto all’allenatore

Domani si terranno i funerali a Roma di Sinisa Mihajlovic e tutta la delegazione del Bologna partirà per la Capitale per l’ultimo saluto all’allenatore

Domani si terranno i funerali a Roma di Sinisa Mihajlovic e tutta la delegazione del Bologna partirà per la Capitale per l’ultimo saluto all’allenatore.

Staff e giocatori presenti al completo e potrebbe arrivare anche Saputo con un volo speciale. Un legame indissolubile che resterà per sempre vivo nel ricordo e nel cuore della squadra e dei ragazzi che hanno avuto l’onore di essere allenati dal serbo. Diventato ex allenatore dopo l’esonero la sensazione è che per tutti Sinisa è e resterà per sempre l’allenatore di questo Bologna.