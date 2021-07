Mourinho a Roma: cambio di programma per l’arrivo in città. Le ultime

José Mourinho atterrerà a Ciampino e non a Fiumicino per ragioni di sicurezza: le ultime sull’arrivo a Roma del tecnico portoghese

Cambio di programma in extremis per José Mourinho. L’aereo privato su cui viaggerà domani il tecnico portoghese atterrerà a Ciampino (ore 14.00) e non a Fiumicino, come previsto inizialmente. Il motivo è riconducibile alle restrizioni per il Covid.

Una volta sbarcato a Roma, Mourinho verrà scortato da tre van a Trigoria, dove rimarrà in isolamento per i prossimi cinque giorni.