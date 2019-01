Inter, Mourinho: «I nerazzurri sono i migliori che ho allenato. Eravamo imbattibili. Il mio futuro? Voglio continuare ad allenare»

Mourinho parla ancora una volta della squadra che più di tutte è rimasta nel suo cuore: l’Inter. Ricordare la stagione nerazzurra 2009-2010 è sempre una grande emozione per il tecnico che ieri ne ha parlato definendola la squadra migliore che abbia mai allenato:«Devo ammettere che la squadra che più sento dentro è l’Inter. Abbiamo vinto tutto ciò che potevamo vincere, eliminando dalla Champions League quella che all’epoca era la squadra campione del mondo, il Barcellona. Eravamo inarrivabili, imbattibili».

Mourinho si concentra poi parlando ci quello che sarà il suo futuro ma senza dare inizi precisi. L’ex tecnico ha da poco intrapreso la carriera di commentatore tecnico per l’emittente DeIn Sports ma afferma di voler tornare al più presto ad allenare:«Ho scelto di intraprendere questa sfida, ho accettato di fare il commentatore, perché attualmente non sono attivo come allenatore e in questo modo ho la possibilità di conoscere ancora meglio il mondo del calcio- e aggiunge– Sono ancora troppo giovane per interrompere la mia carriera. Io voglio continuare ad allenare. Sono nel mondo del calcio da parecchio, ho quasi 56 anni, sono veramente troppo pochi per decidere di ritirarmi. i faccio parte di questo mondo, il calcio di alto livello e voglio continuare a starci».