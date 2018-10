Mourinho ammette: «Juve da triplete. Bonucci e Chiellini da Harvard»

José Mourinho ha commentato la sconfitta del suo Manchester United contro la Juventus, nei gironi di Champions

La Juve espugna Old Trafford grazie a un gol di Dybala. José Mourinho ha commentato così la sconfitta del suo Manchester United: «Abbiamo giocato contro una delle principale candidate per vincere la Champions quest’anno e noi abbiamo fatto il nostro meglio. Il risultato, specie nella ripresa, sarebbe potuto essere diverso ma non è stato così specie per quei due signori, Bonucci e Chiellini che potrebbero anche fare un corso ad Harvard su come giocare da difensore centrali, sono due difensori fantastici. La Juve è una squadra con un organico importante, hanno grande qualità in ogni reparto e hanno giocatori che fanno la differenza. Nel primo tempo ci hanno nascosto il pallone, non l’abbiamo mai visto. Noi abbiamo fatto il possibile, sapevamo di dover lottare per il secondo posto con il Valencia al momento del sorteggio».

Prosegue Mourinho elogiando la Juve: «Noi siamo un po’ distanti da questa Juve. Loro hanno vinto 7 Scudetti consecutivi, hanno giocato 2 finali di Champions negli ultimi anni, avevano già Mandzukic, Dybala e Higuain e sono andati a prendere anche Ronaldo. Avevano Barzagli, Rugani e Chiellini e sono andati a prendersi Bonucci, hanno una grande storia ma vogliono continuare ad avere un grande futuro perché non vogliono vincere solo la Champions ma vogliono il triplete. fortunatamente per loro, solo noi questo lo abbiamo fatto per ora, ma è questo il loro obiettivo».