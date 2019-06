Mourinho pronto a ricominciare da zero: il rilancio è bianconero? Contatti tra lo Special One e il suo possibile nuovo club

José Mourinho è pronto a ricominciare. Dopo circa sei mesi di inattività il tecnico portoghese ha già dichiarato di voler affrontare una nuova esperienza professionale, che secondo gli ultimi rumors potrebbe ancora declinarsi in Premier League.

Come svela il Mirror, il Newcastle avrebbe avviato i contatti con lo Special One per affidargli le redini della panchina. Il club bianconero, che sta per essere acquistato dallo sceicco miliardario Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan, vorrebbe affidarsi a un tecnico di primissima fascia per il prossimo campionato.