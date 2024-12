Mourinho, il tecnico del Fenerbahce operato alla cistifellea

Jose Mourinho in Portogallo per la rimozione chirurgica della cistifellea: ecco come è andato l’intervento (intanto sul mercato si guarda in Serie A)

Jose Mourinho in questi giorni ha lasciato la Turchia per volare a Lisbona e sottoporsi ad un intervento chirurgico per la rimozione della cistifellea.

Il tecnico ex Inter e Roma ora al Fenerbahce ha poi comunicato sui propri canali social che l’operazione è stata un successo e, appena avrà finito il decorso post operazione tornerà a Istanbul per il prossimo impegno dei gialloblu contro l’Hatayspor. Intanto ha messo nel mirino il difensore della Roma Mario Hermoso, che nella capitale trova poco spazio.