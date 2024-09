Mourinho pronto a sfidare Osimhen: «NON MI PIACE come si comporta: ecco cosa gli dico ogni volta»

Le parole di Jose Mourinho, che accendono il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray, su Victor Osimhen

A fine mese ci sarà il derby sentitissimo a Istanbul tra il Fenerbahce di Jose Mourinho e il Galatasaray. E proprio lo Special One ha deciso di accendere l’atmosfera, già infiammabile di suo, con alcune parole sull’ultimo acquisto del Galatasaray, Victor Osimhen. Di seguito le sue parole a HT Spor.

«Ogni volta che gioco contro di lui ci parlo perchè non mi piace il modo in cui si comporta in campo: si butta troppo spesso a terra. Gli ho detto ‘Ascolta, sei uno dei due migliori giocatori africani del mondo con Mo Salah’, non puoi comportarti così»