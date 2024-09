MOVIOLA Bologna-Atalanta, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Bologna-Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna-Atalanta, valido per la 6ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.

L’EPISODIO CHIAVE

1′ – 20” e subito giallo per Freuler che frana su Bellanova.

9′ – Proteste del Bologna per un tocco di mano di Brescianini nell’area bergamasca, l’arbitro fa giocare e il VAR non interviene.

50′ – Calcio di punizione per l’Atalanta: Lucumi abbatte De Ketelaere, Rapuano indica il dischetto, ma dopo un check del VAR diventa punizione dal limite e cartellino rosso per Lucumi (in un primo momento gli aveva dato il giallo).