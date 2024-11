Moviola Bologna Lecce, l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Bologna Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 11ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna Lecce, valido per la 11ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Collu.

66′ Fallo di Urbanski su Rafia. Punizione bianconera e giallo per il Bologna.

71′ Pelmard entra duro su Ndoye. Cartellino giallo.

78′ Il leccese Pierotti trattenuto fortemente da Ndoye. L’attaccante riceve il cartellino giallo.

87′ Gaspar abbatte Fabbian. Ammonizione sacrosanta.

92′ Sospetto rigore per il Bologna per un tocco con il braccio. Per l’arbitro è tutto regolare