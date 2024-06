MOVIOLA Germania-Danimarca, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Germania-Danimarca, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Germania-Danimarca, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Michael Oliver.

L’EPISODIO CHIAVE

La gara inizia subito con un episodio da moviola. La Germania va in vantaggio con un colpo di testa di Schlotterbeck da corner. L’arbitro annulla senza bisogno di interventi esterni, le immagini non chiariscono perfettamente l’irregolarità. Da diversi replay si percepisce che c’è un blocco di Kimmich che è stato punito. La sfida è molto corretta, tanto che Oliver non estrae gialli, neanche per Andrich che ferma con un’opposizione forte Maehle al limite dell’area. L’unico cartellino è per l’allenatore danese, Hjulmand, che si lamenta per una serie di contrasti non sanzionati giustamente secondo lui. Nella ripresa la gara di accende con due episodi decisivi: il Var individua un fuorigioco di pochi centimetri di Andersen sul gol danese e poi coglie un mani dello stesso difensore: rigore per la Germania e gara in discesa. Nel finale ancora un check sulla rete di Wirtz, il 3-0 sfuma anche per lui per posizione di offside.