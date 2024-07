MOVIOLA Inghilterra-Svizzera, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Inghilterra-Svizzera, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i QUARTI DI FINALE degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Inghilterra-Svizzera, valido per i quarti di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida Orsato.

Il primo tempo scorre in maniera che più tranquilla non si può. Solo 6 falli (2 inglesi e 4 svizzeri), un ammonito (Schar, giusto il giallo dopo mezz’ora), giusto un piccolo dibattito per Orsato che spiega a Kane come il contatto tra la sua scarpa e quella di Kane sulla contesa di un pallone sia davvero troppo lieve per considerarlo un intervento da rigore. Nella ripresa la situazione più problematica per il fischietto italiano è una pallonata che riceva da una punizione di Akanji, accettata con un sorriso. Forse un filo eccessiva l’ammonizione a Kane, reo di avere preso posizione col gomito alto. Nessun problema nei supplementari. Orsato promosso, ha la seria possibilità di arbitrare la finale