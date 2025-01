Moviola Inter Bologna, l’episodio chiave del match

Moviola Inter Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il recupero della 19ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Inter Bologna, valido per il recupero della 19ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

L’EPISODIO CHIAVE

84′ Inter ad un passo dal gol! – Thuram scappa via a Casale nonostante la continua trattenuta, Taremi non riesce a toccare da pochi passi sul cross basso del francese. Ancora una volta niente giallo per il centrale del Bologna.

90+3′ Thuram lancia Frattesi – Il nerazzurro vince il duello fisico con Ferguson, si rialza ma Pairetto sanziona il fallo scatenando l’ira di Inzgahi e di tutto il popolo nerazzurro.