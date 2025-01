Moviola Inter Milan, l’episodio chiave del match

Moviola Inter Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la finale di Supercoppa Italiana a Riyad

L’episodio chiave della moviola del match Inter Milan, valido per la finale di Supercoppa Italiana. Sarà Simone Sozza l’arbitro della finale di Supercoppa.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Prima situazione con errore di Sozza al 13′: non fischia fallo su tackle di Calhanoglu su Musah, c’era anche il presupposto per il cartellino giallo nei confronti del turco. Dopo la mezzora Theo dà una tacchettata a Dumfries, non sembra volontaria ma è sicuramente molto dolorosa. Il primo tempo si chiude senza problemi per la direzione di gara, andamento sereno come confermano i soli 12 falli, equamente spartiti a metà tra le due squadre.

SECONDO TEMPO

Appena entrato sul 2-0, Leao determina con una proiezione centrale l’ammonizione di Mkhitaryan, l’Inter reclama in precedenza un contatto di Morata su Asllani: dalla punizione nasce il 2-1 di Theo Hernandez. Lo stesso francese provoca un altro giallo, il reo è Dumfries. In pochi minuti fioccano i cartellini: lo riceve anche Tomori per un intervento su Lautaro. Litigio tra Barella e Leao, una serie di spintoni che Sozza placa senza provvedimenti disciplinari. Altro giallo per Barella ancora una volta su un’incursione di Leao. Il sardo poi protesta molto per un tackle su di lui da parte di Thiaw, l’interista era lanciato a rete, Sozza molto vicino lascia correre.