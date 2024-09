MOVIOLA Juve-Napoli, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Juve-Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve-Napoli, valido per la 5ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.

L’EPISODIO CHIAVE

57′ – Ammonito per proteste Thiago Motta: la Juve ha protestato con Doveri per un intervento di Caprile con le mani su tocco di Olivera con il piede. Per i bianconeri è punibile con una punizione a due, ma Doveri lascia giocare.