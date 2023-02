Moviola Lazio-Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lazio-Sampdoria

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Sampdoria, valido per la 24ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

36′ Pedro reclama un rigore – L’attaccante spagnolo si allaccia con Leris e cade all’interno dell’area: Colombo lascia correre non essendo un pallone giocabile. Episodio al limite, ma il VAR non interviene in quanto decisione di campo che spetta all’arbitro.