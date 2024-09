MOVIOLA Monza-Inter, Pairetto BOCCIATO: la spiegazione sul MANCATO vantaggio su Pessina

Il giudizio sulla direzione di gara dell’arbitro Pairetto nel pareggio per 1-1 tra Monza ed Inter

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla direzione di gara dell’arbitro Pairetto nel pareggio per 1-1 tra Monza ed Inter.

GLI EPISODI – «Al 20’, Thuram addomestica la palla in area-Monza: gioco fermo per un colpo

proibito di braccio. Invece no: è spalla alta, legittima. Al 31’, Maldini era da giallo su Carlos Augusto: entra in ritardo e impatta la caviglia. Regolare il vantaggio del Monza come l’1-1di

Dumfries. Contrasto Bondo Dumfries: troppo poco per il rigore. Nel finale, fischio anticipato per un fallo su Mota Carvalho che strozza un vantaggio per il Monza (Pessina). Errore già visto

con Serra (Milan-Spezia) e con altra dinamica, sempre in Monza-Inter, due anni fa (gol di Acerbi annullato). Quel fischio frettoloso al 49’ s.t. pialla una situazione di gioco che invece andava fatta proseguire: il Monza aveva il vantaggio da poter sfruttare».