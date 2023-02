Moviola Monza-Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Monza-Sampdoria

L’episodio chiave della moviola del match tra Monza e Sampdoria, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

12′ Posizione regolare di Gabbiadini – L’attaccante della Sampdoria ruba il tempo a Caldirola, il VAR controlla la rete che è convalidata perché Gabbiadini si trova in posizione regolare.

98′ Rigore per il Monza – Murru cintura Petagna in area e l’attaccante cade, per Chiffi non ci sono dubbi è rigore netto.