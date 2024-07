MOVIOLA Olanda Inghilterra, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Olanda Inghilterra, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la SEMIFINALE degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Olanda Inghilterra, valido per la semifinale degli Europei 2024. Dirige la sfida Zwayer.

Due episodi molto importanti nel primo tempo. Sul risultato di 1-0 per l’Olanda, Kane calcia verso la porta: palla alta, ma c’è da segnalare un intervento imprudente e violento di Dumfries sull’inglese a palla giù partita. Sul contatto e sulla portata non ci sono dubbi: Zwayer viene richiamato dal Var e non può che concedere il rigore ed estrarre il giallo per l’interista. Foden ne vorrebbe poco dopo un secondo, ma il tedesco non gli concede neanche il fallo: la trattenuta di Dumfries è troppo leggera e il gioco prosegue senza interventi disciplinari. Nella ripresa, perdurando l’equilibrio fino ai minuti finali, la gara si incattivisce un po’ e sono soprattutto gli olandesi a lamentarsi della direzione arbitrale. Lo fanno con Koeman quando Weghorst viene sanzionato per avere allargato il braccio su Stones o, ancora di più, per un fischio su Gakpo che ruba palla in maniera non scorretta. Tra i gialli accordati, quello per proteste di Van Dijk è sbagliato: l’olandese aveva ragione, arbitro e assistente non hanno visto una deviazione netta di Stones che avrebbe comportato un corner a proprio favore.