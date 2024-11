Moviola Parma Atalanta, l’episodio chiave del match

Moviola Parma Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Parma Atalanta, valido per la 13ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.

L’EPISODIO CHIAVE

9′ – Gol annullato all’Atalanta: Lookman in fuorigioco di pochi centimetri al momento della conclusione a rete.

56′ – Proteste Parma per un tocco di mano di Toloi in area: Manganiello lascia giocare perchè prima la tocca con un’altra parte del corpo

72′ – Gol annullato all’Atalanta, ancora una volta a Lookman: anche in questo caso parte in anticipo e finisce in offside.