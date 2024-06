MOVIOLA Polonia-Ucraina, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Polonia-Austria, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Polonia-Austria, valido per la seconda giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Umut Meler.

L’EPISODIO CHIAVE

L’arbitro turco Meler dirige con polso, senza particolari problemi e concentrando 4 cartellini gialli in poco più di 10 minuti nella ripresa per evitare che la tensione della partita degeneri. Molto sicuro sulle sue decisioni, compreso quando al 16′ Zielinski in area chiede un mani, ma l’arbitro ha ragione a non accordare nulla, Mwene ha il braccio attaccato al corpo. Proteste dell Polonia su una punizione non accordata a Zielinski fermato al limite da Laimler. Sul ribaltamento, Slisz riceve il primo giallo della Polonia in questo Europeo.