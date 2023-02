Moviola Sampdoria-Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Sampdoria-Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Bologna, valido per la 23ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Irrati.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

28′ Gol di Soriano – Il centrocampista gela la sua ex squadra con una sassata da lontano: dopo un lungo check del VAR, l’arbitro Irrati va al monitor e giudica regolare la posizione di Schouten che si trovava sulla traiettoria del pallone

67′ Rigore per la Sampdoria – Lucumì abbraccia fallosamente in area Gabbiadini che cade a terra. Irrati non ha dubbi e non va nemmeno a rivedere l’azione al VAR

70′ Rigore per Sampdoria – Sosa colpisce il pallone con il braccio sinistro da terra. Irrati non ha dubbi e concede di nuovo rigore

90′ Gol convalidato a Orsolini – Lungo controllo del VAR sulla rete realizzata da Orsolini per una sospetta posizione di fuorigioco dell’attaccante. Rete convalidata, Murru tiene in gioco il calciatore