Moviola Serie A, Casarin: «Giusto rigore per il Sassuolo. Ayroldi in crescita»

L’ex arbitro Casarin ha analizzato i casi da moviola negli anticipi della 4a giornata di Serie A

Paolo Casarin, storico ex arbitro italiano, sulle pagine del Corriere della Sera ha analizzato i casi da moviola che si sono verificati negli anticipi della 4a giornata di Serie A.

L’ANALISI – «Il Sassuolo ospita il Milan: arbitra Ayroldi con Banti al Var. Primo tempo con errori di palleggio e contrasti fallosi a metà campo che Ayroldi fischia solo quando necessario. Al 20’ giusto rigore per il Sassuolo per doppio intervento falloso su Kiriakopoulos. Gialli giustificati per Hernandez e Saelemaekers, così come quelli per Frattesi, Lopez, Ferrari e Defrel. Ayroldi: giovane arbitro in crescita.

Inter-Cremonese a Fourneau e Irrati alla Var. Fourneau sta accumulando la giusta esperienza. Roma- Monza per Piccinini e Mazzoleni alla Var: al 45’ Mancini, in area, spinge alle spalle Pessina in fase di rovesciata sottoporta della Roma. Silenzio di Piccinini in grado di vedere e giudicare. Bisogna studiare ancora gli estremi del rigore vero».