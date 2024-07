MOVIOLA Spagna-Inghilterra, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Spagna-Inghilterra, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale degli Europei 2024. I dettagli

L’episodio chiave della moviola del match tra Spagna-Inghilterra, valido per la semifinale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro francese François Letexier.

L’EPISODIO CHIAVE

Primo tempo abbastanza corretto, sono solo 8 i falli fischiati, addirittura solo 2 quelli inglesi. Letexier tira fuori 2 gialli, entrambi a giocatori che in fase di possesso perdonio la sfera e lasciano il piede troppo alto: Kane su Ruiz, Dani Olmo su Rice. Lo stesso Rice rischia su un corner con un abbraccio prolungato in area di rigore su un corner, ma non viene punito. Nella ripresa ci sono ancora due ammonizioni corrette per Stones e Watkins, ma complessivamente la gara rimane assolutamente corretta: 10 le irregolarità della Spagna, solo 5 quelle degli sconfitti. L’episodio chiave è il gol della vittoria di Oyarzabal: il check sul fuorigioco segnala che per un ginocchio il match-winner è assolutamente in posizione regolare.