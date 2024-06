MOVIOLA Turchia Portogallo, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Turchia Portogallo, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata degli EUROPEI 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Turchia Portogallo, valido per la giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Felix Zwayer

L’EPISODIO CHIAVE

L’arbitro Zwayer decide una linea molto decisa nel primo tempo: tira fuori ben 5 cartellini gialli, a fronte di 11 falli complessivi. Quasi il 50%, tra i quali quello sacrosanto per la nuova simulazione di Leao, che già si era reso colpevole nella gara precedente. Nella ripresa, anche per effetto del risultato definito sul 3-0 già prima dell’ora di gioco, il tedesco non ha pià bisogno di ammonire, anche se non mancano interventi rudi e, soprattutto proteste. Talvolta potrebbe lasciare correre su certi contrasti, ma almeno è coerente. Due mini contestazioni in area: una da parte di Yilmaz per spinta di Pepe, un’altra (nel recupero) da Bernardo Silva per contatto con Calha. Non c’è nulla di che, infatti si conclude con un abbraccio.