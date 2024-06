MOVIOLA Ucraina-Belgio, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Ucraina-Belgio, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Ucraina-Belgio, valido per la prima giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro inglese Anthony Taylor.

L’EPISODIO CHIAVE

A dispetto dell’importanza della posta in palio, la gara è assolutamente tranquilla. Nessuna delle due squadre tocca quota 10 falli (9-8), il minimo sindacale per una sfida che valeva gli ottavi. Taylor non la drammatizza mai, tira fuori due gialli quando proprio non ne può fare a meno, nel primo tempo sembra scegliere la linea di accettazione sui contatti più duri (o più plateali, come un’assurda spinta di Yaremchuk). Nel finale Carrasco chiede un rigore e si contorce a terra, non c’è assolutamente nulla, l’arbitro non lo degna della minima considerazione.