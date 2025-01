Moviola Udinese Atalanta, l’episodio chiave del match

Moviola Udinese Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Prime polemiche attorno al 18′, quando una serie di contatti fanno rumoreggiare il pubblico: ne fa le spese il vice di Runjaic, Malecki, espulso senza preamboli dall’arbitro, uscito dall’area tecnica e protagonista di una reazione rabbiosa per un mancato giallo a Lookman. Il primo giallo arriva poco prima della mezzora: il sanzionato è Scalvini, che ferma irregolarmente una sterzata spalle alla porta di Sanchez. Direzione coerente quella di Mariani: se i giocatori cercano falli, non vengono premiati. Incredibile la sproporzione di falli quando si va all’intervallo: l’Udinese ne ha fatto solo uno, l’Atalanta ben 9, a dimostrazione delle difficoltà incontrate dai bergamaschi, mai pericolosi.

SECONDO TEMPO

Subito un’ammonizione per Kolasinac, costretto a intervenire su Sanchez e a concedere una punizione dal limite all’Udinese. Giallo anche per Lovric, in ritardo su De Roon: Mariani è a pochi passi e non ha esitazioni.