Moviola Udinese Sassuolo: il VAR cancella il pari di Bertola. Ferrieri Caputi decide il match tra le polemiche, gli episodi dubbi

Moviola Udinese Sassuolo: gli episodi dubbi del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26

Il pomeriggio del Bluenergy Stadium si chiude tra le polemiche e i fischi del pubblico di casa. L’Udinese cade 1-2 contro un Sassuolo cinico e capace di ribaltare lo svantaggio iniziale in soli due minuti, ma l’analisi del match non può prescindere dagli episodi da moviola che hanno caratterizzato la ripresa, con l’arbitro Maria Sole Caputi e la sala VAR assoluti protagonisti.

La rimonta e l’illusione

Dopo il vantaggio iniziale di Oumar Solet (gran destro all’angolino al 10′) e l’uno-due micidiale degli emiliani firmato Armand Laurienté e Ulisses Garcia tra il 56′ e il 58′, l’episodio che cambia la storia della partita e la classifica arriva al minuto 70. Sugli sviluppi di un’azione convulsa in area neroverde, il difensore bianconero Nicolò Bertola trova la zampata vincente per il 2-2. Lo stadio esulta, ma i festeggiamenti vengono bruscamente interrotti.

Il caso del gol annullato (72′)

Richiamata all’On-Field Review, la direttrice di gara visiona le immagini che evidenziano un fallo di mano netto in fase di impostazione dell’azione offensiva da parte dell’Udinese. Il tocco avviene prima della conclusione vincente e vizia l’intera manovra. La decisione di Caputi è inevitabile: rete annullata e risultato che resta inchiodato sull’1-2. Una doccia fredda per mister Runjaic, che vede sfumare il pareggio per un’irregolarità ravvisata dalla tecnologia.

Rigore negato e gestione cartellini

La tensione sale alle stelle e appena quattro minuti dopo (76′), l’Udinese reclama nuovamente per un contatto dubbio nell’area del Sassuolo. L’arbitro è ben posizionata e fa cenno di proseguire, giudicando l’intervento regolare o comunque non abbastanza intenso da giustificare la massima punizione; il “silent check” del VAR conferma la decisione di campo, scatenando ulteriori proteste friulane.

La gestione disciplinare è stata severa ma necessaria per tenere in pugno una gara nervosa: ben sei gli ammoniti totali. Nel mirino di Caputi sono finiti Atta, Zemura ed Ekkelenkamp per l’Udinese, mentre per il Sassuolo sono stati sanzionati Muharemovic, Coulibaly e Fadera. Nel recupero monstre concesso fino al 98′, il Sassuolo sfiora il tris con il palo di Nzola e porta a casa tre punti pesantissimi.