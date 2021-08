Moviola Udinese Venezia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Udinese Venezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Udinese e Venezia, valido per la 2ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marinelli.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

35′ CONTATTO ARSLAN-BUSIO – Entrato in area di rigore, Arslan cade a terra dopo un presunto contatto con Busio. L’arbitro, vicino all’azione, fa ampi gesti ad Arslan di continuare a giocare. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un calcio di rigore in favore dell’Udinese.

53′ GOL ANNULLATO ALL’UDINESE – Ottimo il traversone operato da Molina dalla corsia di destra, raccoglie nel cuore dell’area di rigore Makengo che calcia verso la porta di Lezzerini. Il direttore di gara annulla la rete di Pussetto, che si era avventato per primo sul pallone mal respinto dall’estremo difensore del Venezia, per inziale posizione di fuorigioco.