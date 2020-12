L’episodio chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Verona Cagliari

L’episodio chiave della moviola del match tra Hellas Verona e Cagliari, valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

8′ Gol annullato a Zaccagni – L’attaccante dell’Hellas Verona batte Cragno ribattendo in rete la conclusione di Dimarco, stampatasi sul palo. Il VAR non convalida la rete per fuorigioco.